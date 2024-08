Osimhen e il ko di Goncalo Ramos…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 17 agosto 2024), croce e delizia di questo tormentato mercato del Napoli. Su Sportmediaset leggiamo che l’infortunio subito daRamos potrebbe riaprire i giochi per l’arrivo del nigeriano a Parigi. Di seguito quanto scritto dal sito web di Sportmediaset. Pera Parigi sembrava tutto scritto Il calciomercato di agosto riserva sempre grandi sorprese. Sembrava ormai tutto scritto conche sognava di passeggiare sotto la Torre Eiffel. I parigini del Psg ormai pronti a dire no a questo trasferimento che non li convinceva fino in fondo, rispedendolo a Napoli con un biglietto di sola andata, e invece tutto ora può cambiare. Si è riaperto l’asse Napoli-Parigi a causa del grave infortunio subito da Gonçalo Ramos durante Le Havre-Paris Saint Germain (finita 4-1 per la squadra di Luis Enrique).