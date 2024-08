LIVE Sinner-Rublev 4-6 7-5 6-4 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | il n 1 rimedia ad una partenza da incubo ed é in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladella rivincita di Jannikcontro Andrey. Un saluto sportivo e un ringraziamento agli amici di OA Sport che ci hanno seguito! 22:45 Adesso per l’altoatesino unada favorito contro il vincente tra Zverev e Shelton. Importante aver portato a casa i 100 punti in palio oggi, ed aver messo ancora più distanza tra lui e gli inseguitori al trono di n.1 mondiale. 22:44 Dieci gli ace per, dodici doppi falli totali tra i due giocatori, ricordando il vento. Poche prime in campo (48%) per, come nel match con Michelsen. L’azzurro ha ottenuto l’84% di punti con la prima e il 43% con la seconda, facendo comunque meglio del rivale che con la seconda arriva appena al 40%. Addirittura undici i break totali, dopo che a Montreal furono appena 5 in totale.