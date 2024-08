L’Inter trattiene il difensore Fontanarosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Il mercato dei campioni d’Italia delpuò condizionare il debutto della Reggiana? Sembra inverosimile, ma la risposta è affermativa. Alessandromancino di proprietà del club nero-azzurro, doveva infatti già essere a disposizione di William Viali dalla prima giornata, ma il suo arrivo in granata è stato rinviato di qualche giorno perché il club milanese è ‘sotto’ numericamente proprio in quel ruolo. A confermarlo è stato lo stesso Simone Inzaghi che ieri – nella conferenza stampa in vista della sfida col Genoa – ha fatto il punto sul proprio organico: "In attacco siamo a posto anche così, mentre in difesa ci manca unmancino che la società sta cercando di individuare".