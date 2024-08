Ladri e divinità pagane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) È l'ncubo estivo di ogni milanese e di quasi tutti gli italiani, soprattutto quelli che vivono nelle grandi città: rientrare dalle ferie e trovare la casa visitata dai. Una delle sensazioni più spiacevoli che si possano provare, vedere il proprio spazio privato violato, che si somma ai danni subiti e alla perdita di oggetti a cui si era affezionati. L'impegno delle forze dell'ordine è come sempre straordinario, e in particolare a Milano sono stati messi a segno risultati importanti e rese inoffensive bande di professionisti arrivate addirittura dalla Georgia. Eppure, mai come quest'anno, il tema è sulla bocca di tutti. Una conversazione da bar. Ci si scambia, fra amici, famigliari o vicini d'appartamento, consigli e astuzie. C'è chi arriva a programmare le ferie coi vicini di pianerottolo affinché ci sia sempre qualcuno presente sul piano.