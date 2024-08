Italia muore a 23 anni per il morso di un ragno violino | shock settico fatale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Bari – Giuseppe Russo, un giovane di 23originario di Collepasso, in provincia di Lecce, è deceduto nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari in seguito alle gravi complicazioni causate daldi un. Il tragico evento risale allo scorso 13 luglio, quando il ragazzo è statoalla gamba destra mentre stava eseguendo delle pulizie in una campagna per conto della ditta per cui lavorava. Sintomi sottovalutati: da una semplice puntura a un’infezione letale Inizialmente, Giuseppe ha sottovalutato il, pensando si trattasse di una semplice puntura di zanzara. Tuttavia, nei giorni successivi, il pomfo ha continuato a crescere e a diventare sempre più doloroso. Nonostante il peggioramento delle condizioni, il giovane ha rimandato le cure fino a quando la situazione è drasticamente peggiorata.