Incidente a Fano tamponamento a catena tra quattro auto | otto le persone coinvolte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 –multiplo in via Pisacane, all'altezza del civico 152, nella tarda mattinata di oggi:vetture e 8, disagi per il traffico ma nessuno ferito. Il tutto è partito da una Fiat Punto condotta da una signora ucraina di 40 anni, che aveva a bordo anche il figlio: l'ha tamponato una Fiat Panda, ferma sulla corsia nord della Statale 16 (Ancona-Pesaro) condotta da un fanese di 56 anni. Quest'ultima è stata sospinta contro una Fiat 500 guidata da una ragazza di Assisi di 25 anni con a bordo 2 amiche coetanee. La a Fiat 500 ha infine colpito la Jeep Renegade condotta da un fanese di 65 anni con a bordo la moglie di 63 anni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale.