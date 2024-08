Il passato sorride agli azzurri L’ultima volta il tris di Zurkowski

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Empoli e Monza tornano a sfidarsi per la 35ªcon un bilancio nelle 34 sfide totali giocate fino ad adesso tra campionato e coppa Italia di 16 successi, 9 pareggi e altrettante affermazioni lombarde. Parlando delle gare giocate al Castellani Computer Gross Arena, 15, sono 9 i successi, con 3 pari e altrettante affermazioni ospiti. La prima sfida si giocò il 31 gennaio del 1982, Serie C, con il Monza che vinse 1-0 ad Empoli grazie al gol di Pradella nel finale. Le due squadre tornarono ad incrociarsi nel 1984 in Serie B: finì 1-1. Nuova sfida nel campionato successivo e nuovo pareggio: 0-0. Nell’ottobre 1986 nuova vittoria del Monza, prima che nel gennaio del 1989 glitrovino il primo successo con Caccia. Ancora sfida in C1 all’inizio degli anni novanta, con il Monza vittorioso nel novembre 1990 e replica azzurra la stagione successiva con il gol di Carboni.