Il caso del giorno Accordo trovato L’Alcione giocherà le gare casalinghe al Breda di Sesto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Sarà ildiSan Giovanni ad ospitare le partitedel, squadra neopromossa nel campionato di Serie C. Ad annunciarlo sono state ieri la società “orange“ e la Pro. Nel comunicato emesso dalsi legge che, al di là dell’appenache eviterà ai ragazzi di Cusatis (nella foto) di dover passare da Fiorenzuola per giocare le proprie, "la società si sta già muovendo per individuare una soluzione definitiva nel rispetto delle stringenti tempistiche dettate dall’ambizioso piano di sviluppo dei prossimi tre anni per avere uno stadio di casa definitivo. A tal fine è già stato avviato un tavolo tecnico con il Comune di Milano per un progetto di grande valore economico e sociale sul C.S.