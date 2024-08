Harry e Meghan Markle nel panico | Un rischio inimmaginabile e non previsto

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 17 agosto 2024)nel: "Une nonsono di nuovo al centro dell'attenzione e questa volta il motivo è un viaggio che sta facendo discutere moltissimo. Cosa avranno deciso di fare i due Duchi che sta suscitando così tanto clamore? La famiglia diha compiuto una scelta che non passa certamente inosservata. Da quando hanno preso la decisione di lasciare la vita da reali in Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti, ogni loro passo continua a essere osservato con una lente d'ingrandimento. Ogni loro decisione sembra infatti diventare immediatamente il grano da macinare per l'opinione pubblica, che non manca di sollevare dubbi e perplessità.