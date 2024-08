Gli uomini di Erdogan sono terroristi | la frase scatena una maxi rissa in parlamento tra deputati turchi video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 17 agosto 2024) Unaè scoppiata inad Ankara, tra, durante un acceso dibattito sul caso di Can Atalay, deputato dell’opposizione attualmente in carcere con accuse cheampiamente considerate di natura politica. Riprese televisive hanno mostrato Ahmet Sik, un rappresentante dello stesso partito di Atalay, che veniva avvicinato e aggredito da un parlamentare del partito di governo del presidente Recep Tayyip, mentre parlava sul podio della Camera. Sik aveva appena definito i membri del partito al potere una “organizzazioneca”. In un successivo tafferuglio che ha coinvolto decine di, una parlamentare è stata colpita e ha perso sangue sui gradini che portano al leggio dell’oratore. Anche un altro membro dell’opposizione sarebbe rimasto ferito.