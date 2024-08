Forti temporali in Toscana | allerta meteo gialla

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 17 agosto 2024)inin, emessacon codice giallo dalla sala operativa protezione civile Regione persu tutta ladurante l’intera giornata di domenica 18 agosto. Dalla notte tra sabato 17 agosto e domenica 18 agosto e a partire dalle zone costiere centro-settentrionali, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale in estensione nel corso della mattina e primo pomeriggio alle zone interne, in particolare quelle centro-settentrionali. Rovesci oanche di forte intensità possibili su tutte le zone, in maniera più probabile sulle zone centro-settentrionali. Possibili grandinate e colpi di vento. Dunque dopo il maltempo di Ferragosto, torna ancora il maltempo in