Consigli per gli acquisti online

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 17 agosto 2024) Il commercio elettronico implica l’acquisto e la vendita di beni o servizi tramite Internet o altre reti informatiche. Si tratta di una formula commerciale sempre più diffusa, che può portare notevoli vantaggi sia alla parte venditrice che a quella acquirente.È fondamentale adottare una serie di linee guida e seguire queste raccomandazioni quando si utilizza Internet per acquistare prodotti o contrattare servizi con sicurezza e garanzie.Elementi da tenere in considerazione per i tuoiAnalizziamo ora nel dettaglio quali sono i principali elementi quando desideri effettuare un acquisto tramite un sito internet.Effettuasu pagine sicure e che ispirano fiduciaPer fare ciò è necessario verificare che: L’indirizzo della pagina inizia con “https” anziché “http”. Accanto all’indirizzo web dovrebbe apparire un lucchetto chiuso.