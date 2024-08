Chi se ne importa Immigrazione calata | Ius Scholae Senaldi toglie il freno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) Forza Italia ha ribadito la sua apertura sullo Ius, la possibilità di riconoscere la cittadinanza ai minori stranieri che sono in Italia se hanno completato uno o più cicli scolastici, tornata d'attualità dopo le Olimpiadi di Parigi. Il partito ha anche annunciato che a inizio settembre comincerà a confrontarsi e lavorare per definire una proposta di legge. Di questo si è discusso, in modo anche animato, a Stasera Italia, il programma che va in onda nel weekend e al cui timone è Sabrina Scampini. A prendere la parola e ad affrontare l'argomento è stato, tra gli altri, Pietro. "Diciamoci una cosa. Due o tre giorni fa è uscito il report: èl'clandestina in manierante. È il vero successo di questo governo", ha detto per iniziare il condirettore di Libero.