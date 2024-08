Campetto da riqualificare Tutto merito dei ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) L’importanza del lavoro comune, della partecipazione e dello sviluppo di idee condivise. Sono i principi su cui si fonda il progetto del Consiglio comunale delle ragazze e dei, seguito da vicino dall’assessora alle Politiche giovanili Martina Villa, in sinergia con l’associazione Ambiente Acqua e con la collaborazione degli uffici comunali. Gli alunni delle medie hanno partecipato a diversi incontri, hanno raccolto il testimone dei consiglieri uscenti, con cui hanno condiviso l’esperienza, ed elaborato dei progetti da realizzare insieme al Comune. Tra questi, i giovani hanno elaborato un questionario sulla raccolta differenziata da distribuire nelle classi, ragionato su questioni di pari opportunità e inclusione, ed espresso il desiderio diilda calcio di fianco alla biblioteca in via Fagnana.