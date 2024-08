Blitz antiabusivismo tra Ostia e Civitavecchia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Al fine di prevenire truffe ai danni dei turisti, riversatisi nei luoghi di villeggiatura della Provincia di Roma nella settimana di Ferragosto e contrastare fenomeni di illegalità nel settore della gestione delle strutture ricettive, in particolare B&B, i Carabinieri delle Compagnie dipendenti dal Gruppo dihanno avviato un servizio straordinario di controllo. In particolare, è stata data massima attenzione alle strutture ricettive presenti nell’area costiera tra, nonché nelle zone di villeggiatura a nord della Capitale, area di Bracciano, Monterotondo e lungo la via Cassia.