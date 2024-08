 Blitz anti-abusivismo tra Ostia e Civitavecchia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - I carabinieri delle Compagnie dipendenti dal Gruppo dihanno avviato un servizio straordinario di controllo nelle strutture ricettive presenti nell'area costiera tra, nonché nelle zone di villeggiatura a nord della Capitale (area di Bracciano, Monterotondo e lungo la via Cassia). Il bilancio dell'attività, durata una settimana, è di 249 B&B controllati, dei quali 8 sono risultati abusivi (2 nell'area di, 1 in quella di, 1 zona Ponte Galeria, 2 Cesano e 2 Bracciano - per i quali è stata disposta l'immediata chiusura dell'attività) e in 25 strutture sono emerse irregolarità amministrative di varia natura (elevate complessivamente 39 sanzioni per un ammontare di 78.513 euro), pari a circa il 10% di quelli controllati.