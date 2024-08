Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 17 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 17 agosto 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 17Taylor e Brooke affrontano il tema del ritorno di Ridge, il quale si trova intanto a raccontare a Steffy e a Finn tutto ciò che è accaduto. Liam nutre grande preoccupazione per il comportamento di Thomas che lavora a stretto contatto tutti i giorni, anche fino a tarda sera con Hope. Ma lei, dopo le esitazioni iniziali è felice della collaborazione con Thomas, perché la linea si sta riprendendo e nota i suoi continui progressi a livello personale e ne è contenta anche per Douglas.