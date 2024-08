Vannacci siluro di Ferragosto | Sono fissati stop al caso Egonu

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 agosto 2024) La vittoria dell'Italvolley femminile alle Olimpiadi di Parigi come da copione ha riportato d'attualità i passaggi dedicati alla pallavolista azzurra Paolanel libro di Roberto"Il mondo al contrario". Ad alimentare il dibattito proprio la sinistra che ritiene quelle frasi inaccettabili. L'europarlamentare eletto da indipendente nelle liste della Lega in un video postato sui suoi canali social nel giorno di, affronta la questione spiegando di non aver detto nulla che costituisce reato, né di offensivo.