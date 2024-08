Vaiolo delle scimmie allarme Ecdc | Probabili altri casi importati di Mpox

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto 2024 – Superata la linea rossa del primo caso difuori dall’Africa (ieri a Stoccolma, oggi il secondo in Pakistan), cresce il timore di nuoviin Europa. A confermare quella che non sembra una paura infondata è il Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie (), secondo cui è molto probabile che si verifichino piùdiattualmente in circolazione in Africa, dopo iin Svezia e Pakistan. Latà di una trasmissione duratura in Europa, secondo l'è "molto bassa, a condizione che ivengano diagnosticati rapidamente e che vengano attuate misure di controllo”. In particolare l'Agenzia raccomanda alle autorità sanitarie di “mantenere un alto livello di pianificazione della preparazione per consentire una rapida individuazione e risposta a qualsiasi nuovo caso”.