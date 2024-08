Sinner niente match | Tomphson si ritira e Jannik va ai quarti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024)festeggia il suo ventitreesimo compleanno con un traguardo significativo: l’accesso al suo primo quarto di finale al Cincinnati Open senza nemmeno scendere in campo. L’australiano Jordan Thompson, numero 32 del mondo, avrebbe dovuto sfidare, ma è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico, concedendo così all’azzurro un passaggio diretto al turno successivo. Questo risultato segna un nuovo record per, che diventa il primo tennista a raggiungere almeno seidi finale nei tornei Masters 1000 in una singola stagione dal 2021, quando lo stesso traguardo fu raggiunto da Stefanos Tsitsipas. Un segnale della costanza e del talento del giovane altoatesino, sempre più protagonista nel panorama del tennis mondiale. Nel prossimo turno,dovrà vedersela con Andrey Rublev, in unche promette scintille.