Si sfidano a colpi di bottiglia e scappano in treno | caccia a due gruppi di giovani gallaratesi

(Di venerdì 16 agosto 2024) Gallarate, 16 agosto 2024 – Botte di Ferragosto. Non è il titolo di un film di cassetta girato ad hoc per l’estate 2024, ma la cronaca spiccia di un episodio verificatosi ieri alla stazione ferroviaria di Dormelletto, paese del Novarese affacciato sul lago Maggiore. I protagonisti, secondo gli accertamenti svolti dagli investigatori, sarebbero alcuni ragazzi africani domiciliati a Gallarate. La zuffa L’allarme è stato lanciato in serata da alcuni viaggiatori in attesa del, spaventati dal parapiglia scatenatosi fra le banchine e l’edificio che ospita la stazione. A fronteggiarsi sarebbero stati un gruppo di gambiani e alcuni senegalesi. I contendenti, oltre ad affrontarsi a mani nude, si sarebbero anche scagliati alcune bottiglie di vetro vuote.