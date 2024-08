Secondo giorno di colloqui a Doha per un cessate il fuoco a Gaza | ottimismo tra i negoziatori

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 16 agosto 2024) Oggi, a, è iniziato ilgiro ditra iche stanno lavorando per un accordo sulilnella Striscia die il rilascio degli ostaggi israeliani. Fonti vicine al dossier riportano che le parti coinvolte "sperano di vedere progressi entro le prossime 24 ore", come riferito dal quotidiano Haaretz. Finora, isi sono svolti con successo, in un clima di dialogo positivo.Questa è la seconda giornata di trattative nella capitale del Qatar, con l'obiettivo di raggiungere una tregua nel conflitto in corso e ottenere la liberazione degli ostaggi israeliani catturati il 7 ottobre scorso.