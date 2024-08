Quentin Tarantino critica George Clooney E lui replica | Vaff**n*ulo sono irritato con lui

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tra il serio e il faceto,manda a quel paese. Colpa di una frase pronunciata l’anno scorso dal regista che sminuiva la carriera del collega attore. “ha detto delle cazzate su di me di recente, quindiun po’con lui”, ammettein un colloquio con l’amico e collega Brad Pitt pubblicato sul magazine Gq in vista dell’uscita del loro nuovo film Wolfs, diretto da Jon Watts.si riferisce a un’intervista rilasciata l’anno scorso daal giornale online Deadline: “Ha fatto un’intervista – spiega l’attore – in cui nominava delle star del cinema, e parlava di te (Brad Pitt, ndr) e qualcun altro, e poi questo tizio dice ‘Beh, e?’. E lui: ‘Non è una star del cinema’”.