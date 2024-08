Perché è stata uccisa Sharon Verzeni il padre del compagno Sergio rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Non accenna ad arrivare ad una soluzione il caso di, la 33ennenella notte tra il 29 e il 30 luglio fuori da casa sua a Terno d'Isola (Bergamo).a coltellate, tre colpi fatali che non le hanno lasciato scampo. Adesso a parlare è ildiRuocco, ildi, ascoltato dai carabinieri. A Il Giorno, Mario Ruocco, 68 anni, ha raccontato delle domande che i carabinieri gli hanno rivolto: "Mi hanno chiamato alle due del pomeriggio, che sarebberoba di cinque minuti". "Invece siamo stati in caserma a Bergamo dalle tre alle nove di sera. Siamo stati ascoltati io in una stanza ein un'altra.