Osimhen a una svolta? Nel Psg Gonçalo Ramos si fa male dopo 20 minuti

(Di venerdì 16 agosto 2024)a una? Nel Psgsi fa20. Sembra cominciarela Ligue1 per il Psg che al minuto 20 perde il portogheseper una brutta botta alla caviglia. Al suo posto entra Kolo Muani. La partita sembra mettersiper la squadra di Luis Enrique alla prima stagione senza Mbappé. Va in vantaggio con Kang-in il coreano che il Napoli avrebbe voluto inserire nell’affarema poi a inizio ripresa subisce il pari del Le Havre che gioca in casa. Il punteggio rimane sull’1-1 fino all’85esimo quando ci pensa Démbéle a segnare il gol del vantaggio. Passa un minuto e Barcola segna il terzo. Di Kolo Muani su rigore il quarto.