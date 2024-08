MotoGP Franco Morbidelli nel Team VR46 dal 2025 | oggi l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il puzzle è quasi completo. Si attendevano i crismi dell’ufficialità sulla composizione delPertamina Enduroodierno di, prossimo a sposare la causa della squadra di Valentino Rossi, va in questa direzione. Non è certo una sorpresa. Il “Morbido” era tra i profili migliori per “Dottore”, considerata la partenza di Marco Bezzecchi in direzione Aprilia.è da sempre legato a Rossi, citando anche la sua formazione presso la nota Academy, e quindi questo passaggio dalla Ducati Pramac allaera assai prevedibile. Il centauro italiano ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo e resterà in sella a una Ducati GP24 anche per la prossima stagione.