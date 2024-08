Lonate motociclista di 77 anni si scontra con un furgone | è in fin di vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024)Pozzolo (Varese), 16 agosto 2024 – Unè stato portato con l'elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza dopo che oggi pomeriggio si èto in moto con un. Il gravissimo incidente stradale è avvenuto in via Vittorio Veneto aPozzolo poco dopo le 15. Lo scontro è stato violentissimo. A subirne le conseguenze più serie l’anziano, che ha riportato un gravissimo trauma cranico ed è stato soccorso dall’equipaggio e dall’automedica inviati sul posto dal 118. Sono intervenuti anche i carabinieri di Busto Arsizio: ai militari dell’Arma il compito di ricostruire la dinamica dello schianto e appurare le responsabilità dei due mezzi coinvolti.