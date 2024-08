Lascia Micol a casa e se ne va Edoardo Tavassi l’indiscrezione dal mondo tv | con chi la ‘sostituisce’

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’attesa per la prossima edizione di Pechino Express si fa sempre più palpabile tra gli appassionati del celebre reality show dedicato al viaggio “estremo”. Mentre la messa in onda è prevista solo per il prossimo anno, gli occhi sono già puntati sui possibili nuovi concorrenti che vedremo alle prese con le più disparate tecniche di sopravvivenza. Nel frattempo, per quanto riguarda la conduzione, pare che l’amato Costantino della Gherardesca sia stato confermato e lo ritroveremo anche nel 2025. Tuttavia, l’interesse del pubblico sta vertendo sulla scelta dei concorrenti che avranno modo anche di confrontarsi con il conduttore. Leggi anche: “Abbiamo un annuncio da fare”.