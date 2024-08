Flirt con il dirigente Mediaset Ilary Blasi nuovo presunto amante | sarà ascoltato in tribunale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) La battaglia tra Francesco Totti eè solo all’inizio. Tra poche settimane la coppia tornerà in. Nelle ore scorse è uscita la voce clamorosa di untra la conduttrice ed un importante. La ex coppia più bella d’Italia è destinata a scontrarsi per proprietà e mantenimento dei figli. er ora,non riceve un assegno di mantenimento, ma percepisce 12.500 euro mensili da Totti per il sostentamento dei tre figli e la gestione della casa. >> “Addio, mito”. La musica piange una leggenda, tutti abbiamo ballato sulle sue note Di recente,ha chiesto un aumento a 20mila euro al mese, ma per Totti va solo tagliato.Il verdetto sulla separazione potrebbe avere conseguenze economiche rilevanti. Il coniuge ritenuto responsabile perderà i diritti successori e l’assegno di mantenimento. Per questo sfilerà una lista di testimoni.