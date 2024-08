Finalmente vediamo la Lamborghini Temerario una delle auto più attese del 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Laera unapiùdelè arrivata. Sostituisce la Huracan, che è rimasta sul mercato per dieci anni (come la sua antenata Gallardo) e lo fa spostando clamorosamente in avanti il livello di prestazioni. Un motore che non si era mai visto prima Tutto parte dal powertrain ibrido, il cui cuore è rappresentato da un motore progettato partendo da zero. È un 4 litri V8 bi-turbo che eroga 800 CV ed è capace di raggiungere i 10.000 giri, come sulleda competizione; questo propulsore lavora insieme a tre unità elettriche, per una potenza complessiva di 920 CV. Due si trovano sull'asse anteriore e la terza è inserita tra l'otto cilindri e la trasmissione (doppia frizione a 8 rapporti).