Cannavaro | Conte vinci a Napoli e sarai immortale

(Di venerdì 16 agosto 2024) Fabioparla dial, del mercato azzurro e delle prospettive per la nuova stagione. L’ex capitano azzurro analizza la Serie A e i suoi protagonisti. NOTIZIE CALCIO– Fabio, ex capitano della Nazionale e del, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano il mattino.ha condiviso le sue opinioni su Antonioe le prospettive del club partenopeo per la prossima stagione.al: una sfida per l’immortalità “Vincere con la maglia azzurra ti rende. Come è successo a Spalletti,” afferma. “Secon l’Inter o la Juventus o con il Real Madrid non è la stessa cosa: dopo che hai alzato il trofeo, il giorno dopo già tutti pensano a come vincere qualcos’altro. Qui no. Qui abbiamo festeggiato il terzo scudetto per molti mesi. Anche troppi“.