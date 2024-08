Calciomercato E’ così difficile chiuderlo prima dell’inizio del campionato?

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto 2024 – Il destino di Osimhen – e dunque quello di Lukaku – è ancora incerto, Dybala è tentato dall’Arabia Saudita, Koopmeiners non si capisce cosa debba fare, Chiesa si trova margini con Thiago Motta che l’ha accompagnato alla porta. Non è un elenco casuale di nomi, bensì sono quei calciatori che, a pochissime ore dall’inizio della Serie A 2024-2025, non sanno ancora che fine faranno la prossima stagione. Rimarranno? Se ne andranno? O comunque, il loro futuro sarà ancora in Italia? Tante, troppe domande. A cui sia loro che le società di riferimento sono obbligate a rispondere entro il 31 agosto, quando chiuderà – alla buon’ora – ilestivo. Dopo che, però, si saranno svolte già 3 giornate di: in palio ci sono 9 punti – e quindi fior di milioni potenziali. Mica bruscolini. Ora, andiamo più a fondo.