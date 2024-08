Calciomercato Crotone scambio con la Juve Stabia | Mario Aprea per Riccardo Spaltro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Operazione di mercato conclusa per ile lache sui propri canali ufficiali annunciano lofra gli esterni. I comunicati dei club “Il Football Clubè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dallale prestazioni sportive del calciatore. Il giovane esterno d’attacco, nato a Castellammare diil 10 settembre 2005, ha messo in mostra tutto il suo talento nella passata stagione con la Primavera gialloblù tanto da guadagnarsi 3 presenze con la prima squadra in Coppa Italia realizzando anche un gol e un assist.si è legato al club pitagorico con un contratto triennale. Benvenuto nella famiglia rossoblù,! Percorso inverso per(classe 2000) che lascia ildopo due anni e passa allaa titolo definitivo.