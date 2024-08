Atalanta attesa per Brescianini E per il dopo Koopmeiners spunta Samardzic

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bergamo. Le ultime due settimane di mercato si prospettano di fuoco in casa: sono ore diper, per il quale sembrano mancare solamente i crismi dell’ufficialità, mentre per ilsembra sempre più probabile un affondo per Lazar. La Juventus continua l’incessante pressing per il centrocampista olandese, che ha già deciso il suo futuro e aspetta solo l’accordo tra i due club. Accordo che si potrebbe trovare nei prossimi giorni sulla base di un’offerta che, bonus compresi, sfiorerebbe i 60 milioni di euro.