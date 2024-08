Alto Calore ennesimo guasto e rubinetti a secco anche di giorno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una grave rottura di condotte adduttrice dell’genera la mancanza di acqua per quasi 50 Comuni tra l’Irpinia e il Sannio almeno fino alla mattinata di domani sabato 17 agosto. Lo rende noto l’: “Causa rotture sulla condotta adduttrice DN 800 in agro di Castelfranci nella nottata scorsa, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni elencati in è sospesa. I lavori sono in corso di ultimazione, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica durante la giornata odierna, fino alla mattinata del 17 agosto 2024”.