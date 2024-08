Wta Cleveland 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il, le, gli, latv edel WTA 250 di, torneo di scena da domenica 18 a sabato 24 agosto. La russa Liudmila Samsonova guida il seeding dell’ultimo torneo prima dello US Open, seguita dalla canadese Leylah Fernandez e dalla ceca Katerina Siniakova. Al via anche un’ex campionessa Slam come Sofia Kenin e una “quasi medagliata” a Parigicome la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, che ha chiuso quarta. L’unica azzurra ai nastri di partenza è invece Lucia Bronzetti, a caccia di punti per scalare posizioni nel ranking. ENTRY LIST La diretta televisiva del WTA 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204).