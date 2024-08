WTA Cincinnati Aryna Sabalenka regola in due set una combattiva Elisabetta Cocciaretto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024)rispetta il pronostico e batte in due setal secondo turno del WTA 1000 di: la bielorussa, numero 3 del tabellone, vince con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. La marchigiana ha provato a lottare con tutte le sue armi, ha giocato un match più che dignitoso, ma non è bastato. Oraaffronterà agli ottavi di finale Elina Svitolina in una sfida che può essere molto interessante. Semprecolei che è stata costretta a fare gli straordinari sulla sua battuta: nel quarto gioco ha la forza di risalire da 0-40, annullare un complessivo di quattro palle break cercando in queste situazioni di mettere i piedi in campo, di giocare d’anticipo e imporre il suo gioco.