Schira | Il Napoli prepara cinque acquisti vi dico tutto

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nicolòha riportato le ultime notizie sul calciomercato del. Manna vuole chiudere. NOTIZIE CALCIO– Ilaccelera sul mercato. Secondo Nicolò, esperto di calciomercato, il club di De Laurentiis ha in mente una precisa strategia per rinforzare la squadra prima dell’inizio del campionato. Ilpunta acolpi: centrocampo, attacco e fasciaha rivelato su X: “Ilè fiducioso di chiudere glidi Billy Gilmour (Brighton), Romelu Lukaku (Chelsea) e David Neres (Benfica). Dopo questi 3 accordi illavorerà per acquistare altri 2 giocatori per completare la propria finestra“. Il club partenopeo sembra concentrarsi su tre ruoli chiave: un centrocampista (Gilmour), un centravanti (Lukaku) e un esterno d’attacco (Neres).