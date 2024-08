Quando gioca Sinner gli ottavi a Cincinnati? Oggi riposo | data programma avversario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Glidi finale dell’ATP Masters 1000 disi disputeranno tutti domani, venerdì 16 agosto: l’azzurro Jannik, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà l’australiano Jordan Thompson. Non si conosce ancora l’ordine di gioco, né il campo su cui si giocherà l’incontro. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l’azzurro e l’australiano, ma quest’anno l’oceanico ha battuto ad inizio stagione Rafael Nadal nei quarti di finale dell’ATP di Brisbane, ed inoltre in doppio ha raggiunto la finale a Wimbledon. La diretta tv di-Thompson, match del torneo di2024, sarà affia Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.