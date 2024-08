Ora vuole monetizzare | soldi il siluro di Cruciani contro Imane Khelif

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) “fare cassa”: Giuseppe, intervistato dal Giornale, lo ha detto a proposito della pugile algerina,, che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi dopo essere finita in un vortice di polemiche per via del suo essere intersex. “Mah. Leggo cheKhekif sarebbe stata turbata dagli insulti ricevuti sul web. Però si è turbata così tanto che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Che turbamento. Forse, la storia è più semplice”, ha aggiunto lo speaker radiofonico, ipotizzando appunto l'intenzione dell'atleta di “fare cassa”. Poi, riferendosi alle accuse di cyberbullismo, di cui hanno parlato gli avvocati della pugile,le ha definite esagerate: “Mi pare tutto esagerato in questa storia. Perché passare da un tribunale se sei salita sul gradino più alto del podio?”.