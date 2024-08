NASCAR l’agosto della Cup Series continua dal Michigan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) DalInternational Speedway tutto è pronto per una nuova interessante fine settimana dedicato allaCup. La regular season entra nel vivo, dopo il round di domenica mancheranno infatti solamente due prove al via dei Playoffs. I protagonisti sono pronti per dare battaglia all’internoo FireKeepers Casino 400, manifestazione speciale viste le peculiaritàlocation dell’ovale che sorge nella località di Brooklyn. Stiamo parlando infatti di un catino che per certi versi ricorda la vecchia versione dell’Auto Club Speedway, il circuito ha una metratura di 2.000 miles (3.219 km) ed un banking di 18 gradi. Per anni è stato il percorso più veloce dell’intero calendario, innon sono mai stati usati infatti i ‘restritori’ a differenza di Daytona e Talladega.