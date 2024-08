Napoli il Chelsea torna su Osimhen | i dettagli della nuova offerta che coinvolge Lukaku

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 - Nel periodo dell'anno in cui gran parte dei viaggi sono motivati da ragioni ludiche e di vacanza, Giovanni Manna parte per Londra, non esattamente una meta estiva, per provare a dare uno scossone decisivo al mercato del. La missione del direttore sportivo, alla prima vera granasua neonata avventura in azzurro, sembra cominciare a portare i suoi frutti sia in entrata sia in uscita. Nel primo ambito rientra il doppio colpo che dovrebbe regalare ad Antonio Conte sia Romelusia Billy Gilmour, i rinforzi scelti per puntellare rispettivamente attacco e mediana, mentre nel secondo sono annessi, con diverso peso nell'economia del progetto, Victore Jens Cajuste, che potrebbero compiere la tratta inversa e approdare in Premier League.