Centri scommesse non autorizzati nel mirino scattano i sequestri

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLavoro sommerso nelle attività commerciali enonneldei controlli ferragostani dei carabinieri a Villaricca (Napoli). Attività ispettive effettuate col supporto del Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli. Cospicuo il bilancio delle ultime 24 ore. Si è partiti da un ristorante in corso Italia. La titolare, una 23enne di Bacoli, è stata denunciata per mancata visita medica ed omessa formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. Risponderà anche dei due lavoratori in nero sui sei presenti nel locale. Per l’imprenditrice 39mila euro circa di sanzioni. Sono tre gli impiegati invisibili al fisco individuati in un bar pasticceria di Corso Europa. Al titolare sono state notificate sanzioni per circa 2500 euro. Scenario differente in un centroin via della Repubblica.