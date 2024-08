Barella risponde a Brozovic | Con te nell’ultima partita con la Croazia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024)come già annunciato nella giornata di ieri, lascerà ladove ha disputato ben 99 partite. Nicolònei commenti è orgoglioso di aver giocato con lui – da avversario -, la sua ultimain Nazionale. IL SALUTO – Marceloha detto addio definitivamente alla Nazionale croata dopo ben novantanove partite disputate. L’ex centrocampista dell’Inter ha scritto una lunga lettera di ringraziamento a tutta la sua Nazione per il supporto nel corso di questi anni, dalla finale del Mondiale nel 2018 fino alla semifinale del 2022 contro l’Argentina e adesso anche l’Europeo disputato in Germania. La sua ultimaresterà dunque quella giocata contro i suoi ex compagni dell’Italia. Nicolòtra i commenti del post pubblicato su Instagram non ha fatto mancare il supporto al suo caro amico.