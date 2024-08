Asllani tre calcoli per Genoa-Inter Un’alternativa se non ce la fa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 agosto 2024)è entrato a sorpresa in dubbio perquest’oggi, dopo che nell’ultimo allenamento non era con il gruppo. Da Appiano Gentile, il giornalista Barzaghi aggiorna per Sky Sport 24. ENNESIMO STOP – Continua la serie di problemi muscolari che hanno caratterizzato l’avvicinamento di Simone Inzaghi a. Dopo Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Piotr Zielinski, Stefan de Vrij e i semplici acciaccati Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, anche Kristjanoggi ha dovuto fronteggiare qualche fastidio. A due giorni dalla partita, scatta un altro campanello d’allarme per un precampionato dove – evidentemente – non tutto a livello fisico è andato per il verso giusto. In collegamento da Appiano Gentile, dove stamattina si è tenuto l’allenamento dell’antivigilia, Matteo Barzaghi dà le indicazioni su(che non avrebbe comunque giocato) e il centrocampo.