Vendemmia record anche in Basilicata | a Venosa si raccolgono i primi grappoli di Moscato

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Se nel 2023 la raccolta dell'uva era iniziata il 25 agosto, quest’anno i viticoltori dellahanno dato il via allagià il 10 del mese per le varietà a bacca bianca, cominciando a tagliare idinell’areale di, in provincia di Potenza. Questo anticipo è frutto di una combinazione di fattori climatici che hanno influito significativamente sulla stagione vitivinicola. Tuttavia, la siccità ha creato una situazione complessa e differenziata a seconda delle aree, mostrando una realtà mista di prospettive sulla raccolta. Un anticipo senza precedenti Apre le danze della regione Cantina di, che ha avviato già la raccolta del, battendo ognidegli ultimi anni.