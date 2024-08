Uguale al papà zero dalla mamma Lorenzo Mattia il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Sembra il padre in miniatura”. Il 13 agosto allo stadio di San Siro a Milano si è disputato il Trofeo, una iniziativa organizzata in memoria dell’imprenditore milanese e ed ex presidente del consiglio dei ministri scomparso il 12 giugno 2023.è stato ricordato in questa occasione come presidente di calcio. Sul campo a sfidarsi le due squadre di cui fu proprietario: Milan e Monza. Nonostante il grande caldo di questi giorni, allo stadio è arrivata tantissima gente: presenti circa 60mila spettatori. Un antipasto in vista del prossimo inizio del campionato di Serie A.m La partita per la cronaca è finita con la vittoria per 3 a 1 del Milan con gol di Saelemaekers, Jovic e Reijnders per i rossoneri e la rete di Daniel Maldini per la squadra brianzola. La partita è stata trasmessa da Mediaset. Leggi anche: “Si vede con lei”.