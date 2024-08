Turista morto indagato l’amico | guidava ubriaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese)il conducente 19enne della Opel dalla cui portiera posteriore è volato sull’asfalto Lorys Bellapianta, il coetaneo di Bustoall’alba di lunedì sul lungomare di Torre Santa Sabina (Brindisi). Il giovane guidatore, risultato positivo all’alcoltest, èper omicidio stradale. Bellapianta, che abitava con la mamma e il fratello dopo aver perso il padre Luigi solo due settimane fa, era in vacanza con amici. La prima ricostruzione aveva fatto ipotizzare che il ragazzo stesse seduto dietro e fosse volato fuori dall’auto per la portiera chiusa male: un malfunzionamento o uno scherzo finito in tragedia. Ma al posto della fatalità e della bravata ieri si è fatta largo una spiegazione diversa, basata sulla versione che i carabinieri hanno ascoltato dai testimoni oculari.