Serve una commissione speciale per le Fondazioni di partecipazione chiederemo al Consiglio comunale di istituirle

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arezzo, 14 agosto 2024 – “unaper ledialdi" Il capogruppo di Scelgo Arezzo Marco Donati: “Vanno chiariti alcuni aspetti giuridici e amministrativi” In queste settimane abbiamo posto alcune domande specifiche alla Giunta Ghinelli in merito alla gestione dellecreate alcuni anni fa. Ad oggi non abbiamo ricevuto risposte concrete che entrano nel merito delle questioni, ma solo elle frasi un po’ scomposte o citazioni che lasciano il tempo che trovano. “Se il consigliere avesse studiato di più”, “polemica strumentale per ottenere qualche minuto di notorietà”, “un bel tacer non fu mai scritto”.