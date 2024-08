Perché la Cina osserva l’Iran senza mostrarsi coinvolta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Laaspetta la rappresaglia iraniana contro Israele (legata all’eliminazione a Teheran del leader di Hamas, Ismail Haniyeh) consapevole dei rischi che essa può produrre, e sceglie una linea ambigua, apparentemente inerte. Il Soufan Center dice che attorno a Teheran si muovono “messanging, deterrence, diplomacy” (d’altronde a questo servono manovre e attività in cui è impegnata anche l’Italia). Ma mentre gli altri si affannano, lacerca di porsi in posizione terza, apparentemente distaccata. E nonostante il rischio profondo della rappresaglia sia il caos, con una potenziale guerra tra Israele e Iran. E questo non conviene alla. Nei giorni scorsi, per esempio, il capo della diplomazia del Partito/Stato cinese, il ministro degli Esteri Wang Yi, ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano.